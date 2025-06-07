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Генич – об уходе Николича из ЦСКА: «Полнейшая херь»

7 июня 2025, 10:47
7

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не верит в желание Марко Николича покинуть ЦСКА.

Сообщалось, что сербский специалист собирается выкупить свой контракт у армейцев и уйти в АЕК.

«По-моему, полнейшая херь. Сейчас такой период, когда лишь бы что-то опубликовать для кликабельности, а по смыслу…

Не будет этого. Уверен», – написал Генич в своем телеграм-канале.

  • Николич возглавил ЦСКА прошлым летом.
  • Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Премьер-лига ЦСКА Николич Марко Генич Константин
Комментарии (7)
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...короче
1749282764
..."И словно мухи тут и там Ходят слухи по умам"(с)...
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FWSPM
1749294026
Если бы это было неверно уже было бы опубликовано опровержение
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Taps
1749294587
Бабло рулит ...
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BRO_football
1749294659
А Карпов только херь и публикует. ЦСКА же не идиоты, ведь так? Они убедят Николича остаться. Повысят ему зарплату. Это ведь всё, что нужно?
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Иван Петров 1986
1749296482
Полнейшая херь это ваше присутствие в Российском футболе. Ты, журавель, чердак вот основная херь.
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boris63
1749299403
Будем надеяться,что херь.
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crf57
1750330628
ГЕНИЧ! ХЕРЬ - это ты! Вообще полное гавно и убогий человечек, который мнит из себя большого специалиста в футболе, а на самом деле полное ничтожество как впрочем и Черданцев. Два дурака!
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