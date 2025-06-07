Генич – об уходе Николича из ЦСКА: «Полнейшая херь»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не верит в желание Марко Николича покинуть ЦСКА.
Сообщалось, что сербский специалист собирается выкупить свой контракт у армейцев и уйти в АЕК.
«По-моему, полнейшая херь. Сейчас такой период, когда лишь бы что-то опубликовать для кликабельности, а по смыслу…
Не будет этого. Уверен», – написал Генич в своем телеграм-канале.
- Николич возглавил ЦСКА прошлым летом.
- Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.
Источник: телеграм-канал Константина Генича