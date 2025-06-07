Генич – об уходе Николича из ЦСКА: «Полнейшая херь»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не верит в желание Марко Николича покинуть ЦСКА.

Сообщалось, что сербский специалист собирается выкупить свой контракт у армейцев и уйти в АЕК.

«По-моему, полнейшая херь. Сейчас такой период, когда лишь бы что-то опубликовать для кликабельности, а по смыслу…

Не будет этого. Уверен», – написал Генич в своем телеграм-канале.