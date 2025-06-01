«ПСЖ» выиграл ЛЧ, «Пари НН» вылетел из РПЛ, сенсационный трофей Березуцкого и другие новости

«Зенит» объявил об уходе еще одного защитника

Стало известно, сколько «Спартак» хочет получить за Дуарте

«Локомотив» отказался продавать защитника «Зениту» и «Динамо»

«Динамо» объявило об уходе защитника и готово продать еще трех игроков

«Ахмат» остался в РПЛ, «Пари НН» вылетел в Первую лигу

Стали известны пожелания Мартирены по зарплате в «Спартаке»

Игрок «Зенита» может завершить карьеру и перейти в тренерский штаб

«Сабах» Березуцкого выиграл Кубок Азербайджана, сенсационно победив «Карабах»

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