Стало известно, сколько «Спартак» хочет получить за Дуарте

«Спартак» открыт для предложений по защитнику Алексису Дуарте.

Москвичи хотят заработать на продаже парагвайца 5-6 миллионов евро.

«Посредники предлагали услуги футболиста клубам Латинской Америки и Европы. Интерес к защитнику есть, в ближайшее время в «Спартак» могут поступить конкретные предложения о трансфере.

Спортивный блок красно-белых уже занят поиском нового центрального защитника», – написал источник.