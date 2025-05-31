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Стало известно, сколько «Спартак» хочет получить за Дуарте

31 мая 2025, 12:28
10

«Спартак» открыт для предложений по защитнику Алексису Дуарте.

Москвичи хотят заработать на продаже парагвайца 5-6 миллионов евро.

«Посредники предлагали услуги футболиста клубам Латинской Америки и Европы. Интерес к защитнику есть, в ближайшее время в «Спартак» могут поступить конкретные предложения о трансфере.

Спортивный блок красно-белых уже занят поиском нового центрального защитника», – написал источник.

  • «Спартак» купил Дуарте у «Серро Портеньо» в январе 2023 года за 4 миллиона евро.
  • За «Спартак» Алексис провел 60 матчей, сделал ассист.
  • У Дуарте контракт до 2027 года.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Парагвай. Примера Спартак Дуарте Алексис
Комментарии (10)
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timon2401
1748683953
А кто плять в защите ???? Опять Литвинов((((
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Челнинец
1748684697
Лучший защитник в команде на данный момент, лучше Денисова с Литвиновым продайте
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NewLife
1748685139
Никак Метавротинг имеет крота в руководстве Спартака, но судя по их предыдущим вангованиям, это просто фантазии для пиара на Спартаке. Заметьте, о нестолетних они не пишут)))
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Мордаванин
1748685662
пагнали др.ачить розовых!!!!)) дуартэ лучший защитник как так. ща вылезут анализаторы и опровергатели)
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ivany4
1748686121
Бомбардиру так стыдно за такую брехню, что он даже не пишет источник.))
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САДЫЧОК
1748686251
Дурики! Дуарте самый сильный центр защиты! Нельзя его продавать, лучше Станковича поменять!
Ответить
...уефан
1748689947
...гонево голимое!...
Ответить
k611
1748699252
При нынешнем наборе защитников, Дуарте слабым звеном точно не является. Чем не угодил главному тренеру большая загадка...
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alefreddy
1748782036
сильнее всех которые есть будет.Бабича надо к арабам
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