Стало известно, сколько «Спартак» хочет получить за Дуарте

«Спартак» открыт для предложений по защитнику Алексису Дуарте.
Москвичи хотят заработать на продаже парагвайца 5-6 миллионов евро.
«Посредники предлагали услуги футболиста клубам Латинской Америки и Европы. Интерес к защитнику есть, в ближайшее время в «Спартак» могут поступить конкретные предложения о трансфере.
Спортивный блок красно-белых уже занят поиском нового центрального защитника», – написал источник.
- «Спартак» купил Дуарте у «Серро Портеньо» в январе 2023 года за 4 миллиона евро.
- За «Спартак» Алексис провел 60 матчей, сделал ассист.
- У Дуарте контракт до 2027 года.
Источник: Metaratings