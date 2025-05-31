Переходные матчи. Гол спартаковца Зорина помог «Ахмату» победить «Урал» (2:0) и сохранить место в РПЛ

В ответном стыковом матче за место в РПЛ «Ахмат» дома победил «Урал» со счетом 2:0.
Голы забили Георгий Мелкадзе на 51-й минуте с пенальти и Даниил Зорин на 90+2-й, арендованный грозненцами у «Спартака».
В первом матче «Урал» победил со счетом 2:1.
«Ахмат» сохранил место в РПЛ. Он беспрерывно выступает в Премьер-лиге с сезона-2008.
Россия. Переходные матчи. Ответный матч
Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Мелкадзе, 51 (с пенальти); 2:0 – Зорин, 90+2.
Источник: «Бомбардир»