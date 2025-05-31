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  • Переходные матчи. Гол спартаковца Зорина помог «Ахмату» победить «Урал» (2:0) и сохранить место в РПЛ

Переходные матчи. Гол спартаковца Зорина помог «Ахмату» победить «Урал» (2:0) и сохранить место в РПЛ

31 мая 2025, 21:28
9

В ответном стыковом матче за место в РПЛ «Ахмат» дома победил «Урал» со счетом 2:0.

Голы забили Георгий Мелкадзе на 51-й минуте с пенальти и Даниил Зорин на 90+2-й, арендованный грозненцами у «Спартака».

В первом матче «Урал» победил со счетом 2:1.

«Ахмат» сохранил место в РПЛ. Он беспрерывно выступает в Премьер-лиге с сезона-2008.

Россия. Переходные матчи. Ответный матч

Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мелкадзе, 51 (с пенальти); 2:0 – Зорин, 90+2.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Урал Ахмат
Комментарии (9)
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knikos
1748716248
За весь матч так и не понял , что делать Уралу с такими костоломами в РПЛ ?
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ZAITZEFF2011
1748716323
Из всех четырех команд переходных матчей ни одна команда не достойна РПЛ. Не хочу видеть бородачей без усов в следующем сезоне.
Ответить
FFR
1748716346
Поздравляю болельщиков Грозненской команды.
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andrei-sarap-yandex
1748716358
радость БИКФАЛВИ что УРАЛ остался в первой лиге.....клуб с ИВАНОВым поступили по свински ....я тоже против ИВАНОВа......нехороший человек
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Тинез Розоп
1748717233
Данька, давай домой…
Ответить
PAREVG.
1748728406
Кто нибудь знает кто будет вместо Химок? Ахмат сохранил место в РПЛ, вместо Нижнего - Сочи. А вместо Химок кто? или Оренбург останется???
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