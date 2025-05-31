«Локомотив» отказался продавать защитника «Зениту» и «Динамо»

«Локомотив» ведет переговоры о продлении контракта с правым защитником Александром Сильяновым на 3 года. «Зенит» и «Динамо» сделали предложения о продаже футболиста за 3,5 миллиона евро, но получили отказ от красно-зеленых. Такая сумма не устроила «Локомотив».

Красно-зеленые предлагают Сильянову новое соглашение с зарплатой в 7 миллионов рублей в месяц плюс агентские и подъемные.

«Продление этого игрока сборной России никак не связано с общением по новому контракту Батракова (их представляет одна агентская группа)», – добавил журналист Иван Карпов.