«Локомотив» отказался продавать защитника «Зениту» и «Динамо»

«Локомотив» ведет переговоры о продлении контракта с правым защитником Александром Сильяновым на 3 года. «Зенит» и «Динамо» сделали предложения о продаже футболиста за 3,5 миллиона евро, но получили отказ от красно-зеленых. Такая сумма не устроила «Локомотив».
Красно-зеленые предлагают Сильянову новое соглашение с зарплатой в 7 миллионов рублей в месяц плюс агентские и подъемные.
«Продление этого игрока сборной России никак не связано с общением по новому контракту Батракова (их представляет одна агентская группа)», – добавил журналист Иван Карпов.
- Сильянов в этом сезоне провел за «Локомотив» 37 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
- Контракт 24-летнего игрока сборной России с клубом рассчитан до лета 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Сильянова в 6 миллионов евро.