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  • Переходные матчи. «Сочи» выиграл у «Пари НН» и вернулся в РПЛ

Переходные матчи. «Сочи» выиграл у «Пари НН» и вернулся в РПЛ

31 мая 2025, 19:03
31

В ответном стыковом матче за место в РПЛ «Сочи» в гостях выиграл у «Пари НН» со счетом 3:1.

Южане забили все свои голы в первом тайме. На 21-й минуте отличился Кирилл Заика, на 45+4-й с пенальти гол забил Мартин Крамарич. Затем словенец оформил дубль на 45+7-й. Хозяева ушли от разгрома на 84-й минуте, когда Хуан Мануэль Боселли реализовал пенальти.

В первой игре нижегородцы выиграли со счетом 2:1. «Сочи» одержал победу по сумме двух матчей и вышел в РПЛ.

«Пари НН» может также сохранить место в Премьер-лиге из-за невыдачи лицензии «Химкам». Решение будет принимать исполком РФС.

Россия. Переходные матчи. Ответный матч

Пари НН (Нижний Новгород) – Сочи – 1:3 (0:3) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Заика, 21; 0:2 – Крамарич, 45+4 (с пенальти); 0:3 – Крамарич, 45+7; 1:3 – Боселли, 84 (с пенальти).

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Сочи Нижний Новгород
Комментарии (31)
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САДЫЧОК
1748707535
Это самый Позорный договорняк в истории РПЛ!
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shahor
1748707601
Аплодирую Гончаренки стоя:так регулярно выводить команды в пердив не то,что талант нужен,а дар особый.P.S.Жаль что вылет этого недоразумения остаётся под большим вопросом из-за расформирования Химок.
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...уефан
1748707984
...хотел сказать - "Прощай Париж!", но решил подождать... На всякий случай)...
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FFR
1748708311
Чтобы было честно и справедливо надо будет проводить дополнительные игры между проигравшими на стыках клубами, кто выиграет, тот и останется в РПЛ вместо Химок.
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knikos
1748708312
Мои поздравления Сочи . Очень хотел их возвращения , поскольку их вылет был не по игре. Того же желаю Оренбургу в следующем сезоне . Пари Некое Недоразумение "поздравляю " с выходом в лучшую лигу мира !
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волчарик
1748708852
Сочи хоть пытается играть в футбол, в отличии от Нижнего. Я рад.
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sochi-2013
1748709766
Пока поздравляю! Буду ждать состав.
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BRO_football
1748716750
Позорище Пари НН. За столько лет так и не смогли построить конкурентоспособную команду РПЛ. Постоянно где-то на дне таблицы обитают! Поделом! Таким клубам самое место в Первой лиге.
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Cleaner
1748722153
Мои поздравления фк Сочи. Признаюсь, не сильно верил в их победу.
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Ловкий Бубен
1748767748
Хорошая новость !
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