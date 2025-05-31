Переходные матчи. «Сочи» выиграл у «Пари НН» и вернулся в РПЛ

В ответном стыковом матче за место в РПЛ «Сочи» в гостях выиграл у «Пари НН» со счетом 3:1.

Южане забили все свои голы в первом тайме. На 21-й минуте отличился Кирилл Заика, на 45+4-й с пенальти гол забил Мартин Крамарич. Затем словенец оформил дубль на 45+7-й. Хозяева ушли от разгрома на 84-й минуте, когда Хуан Мануэль Боселли реализовал пенальти.

В первой игре нижегородцы выиграли со счетом 2:1. «Сочи» одержал победу по сумме двух матчей и вышел в РПЛ.

«Пари НН» может также сохранить место в Премьер-лиге из-за невыдачи лицензии «Химкам». Решение будет принимать исполком РФС.

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Пари НН (Нижний Новгород) – Сочи – 1:3 (0:3) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Заика, 21; 0:2 – Крамарич, 45+4 (с пенальти); 0:3 – Крамарич, 45+7; 1:3 – Боселли, 84 (с пенальти).