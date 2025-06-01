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Сафонов впервые прокомментировал победу в Лиге чемпионов

1 июня, 01:39
5

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями после выигрыша ЛЧ.

  • Парижане в финале разгромили «Интер» – 5:0.
  • Сафонов провел весь матч в запасе.
  • В завершившемся розыгрыше Лиги чемпионов в активе российского вратаря 2 встречи – с «Жироной» и «Баварией».

– Знаешь, что в России тебя называют «наш слоняра»?

– Я видел, да.

– Медаль тяжелая?

– Хорошая.

– Как ощущения?

– Немножко буднично, потому что все трофеи выиграл в этом сезоне. Шучу, конечно. Голос сорвал. Неповторимые ощущения, что-то невероятное!

– На кого ты орал? На Доннарумму?

– Да на всех орал.

– Ты сказал, что тебя травмировали, пока вы праздновали.

– В толпе кто-то сунул локтем, похоже. Но в этот день вообще без разницы.

– Все ожидали борьбы от «Интера». А вы их просто размазали...

– Борьба была. Был нервный матч. Просто мы использовали свои моменты. Рано забили первый гол, второй.

Сопернику пришлось раскрыться немного, поменялась игра, и мы видели не тот футбол, который они показывали в сезоне.

– Получается, ты фартовый трансфер в истории «ПСЖ»? Как только ты пришел, команда выиграла все. Все говорят требл, а на самом деле четыре трофея.

– Не знаю, насколько я фартовый. Много ребят пришло. Квара пришел, тоже все трофеи выиграл. Magnifique [великолепно]!

– Ты перед сезоном в интервью Нобелю сказал: «Я хочу, чтобы «Краснодар» выиграл РПЛ, а «ПСЖ» – Лигу чемпионов.

– Он спросил, что будет раньше: чемпионство «Краснодара» или Лига чемпионов «ПСЖ». Я сказал, что трофей «Краснодара», потому что матч будет на неделю раньше. Как будто знал что-то.

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Источник: Okko
Лига чемпионов Интер ПСЖ Сафонов Матвей
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Комментарии (5)
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кайрос
1748731681
–--- Как ощущения?--Акуенно.Ну я просто сидел на лавке. --– На кого ты орал?---Просто орал.Просто сидел на лавке....Гы гы
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Пётр-Лаврухин-google
1748757991
Самый высокооплачиваемых ,беспонтовый лавочник,и не стыдно интервью давать.Хорошо ему адвокат жены всёк,что бы так не радовался.Во время приехал
Ответить
Aндрей-кадулин-google
1748760750
Матвей молодец,заслуга его конечно есть,сам играл и Рому заставил на свой уровень выйти
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