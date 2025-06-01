Сафонов год назад предсказал чемпионство «Краснодара» и победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Матвей Сафонов точно спрогнозировал итоги сезона для действующей и бывшей команды.
Год назад российский вратарь предсказал чемпионство «Краснодара» и победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Оба клуба выиграли свои турниры впервые в истории.
– Ты знаешь, что главная мечта и цель «ПСЖ» уже больше 10 лет?
– ЛЧ выиграть?
– Да, Лигу чемпионов выиграть.
– Выиграем.
– Выиграете?
– Ну что, попробуем, точно.
– Скажи, что случится раньше, «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов или «Краснодар» – чемпионат России?
– Ну, будет прекрасно, если это будет в один год одновременно. Получается, сначала заканчивается сезон, а потом финал Лиги чемпионов. Сначала «Краснодар» становится чемпионом, а через неделю там Лига чемпионов, финал. Правильно же, такое расписание?
Источник: «Бомбардир»