Матвей Сафонов точно спрогнозировал итоги сезона для действующей и бывшей команды.

Год назад российский вратарь предсказал чемпионство «Краснодара» и победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Оба клуба выиграли свои турниры впервые в истории.

– Ты знаешь, что главная мечта и цель «ПСЖ» уже больше 10 лет?

– ЛЧ выиграть?

– Да, Лигу чемпионов выиграть.

– Выиграем.

– Выиграете?

– Ну что, попробуем, точно.

– Скажи, что случится раньше, «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов или «Краснодар» – чемпионат России?

– Ну, будет прекрасно, если это будет в один год одновременно. Получается, сначала заканчивается сезон, а потом финал Лиги чемпионов. Сначала «Краснодар» становится чемпионом, а через неделю там Лига чемпионов, финал. Правильно же, такое расписание?