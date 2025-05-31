В «Сочи» прояснили судьбу пропавшего тренера Морено

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прояснил судьбу главного тренера Роберта Морено.

Испанец отсутствовал в ответном переходном матче против «Пари НН» (3:1).

Сочинцы без Морено вернулись в РПЛ.

Роберт работает в «Сочи» 1,5 года.

«Комплектование, как и в любом клубе, идeт в штатном режиме. Есть определeнное понимание. Что вас интересует по Морено? Каналы сами разгоняют. От нас какие-то конкретные заявления были? Нет? Пускай они продолжают писать. Много что пишут. Морено на сегодняшний момент имеет действующий контракт и никто с ним не расторгался.

У нас уверенность в том, что мы в РПЛ точно! Надеюсь, что всe будет у «Сочи». Город хотел, чтобы мы вернулись. Я думаю, что те болельщики, которые нас поддерживали в «лучшей лиге мира» – радуются! И подарок Сочи на день города!» – сказал Рубашко.