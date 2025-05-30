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  • Пономарев предложил тренера для сборной России вместо Карпина

Пономарев предложил тренера для сборной России вместо Карпина

30 мая 2025, 16:29
23

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возможной смене тренерского штаба в сборной России.

  • С 2021 года национальную команду возглавляет Валерий Карпин.
  • Летом его планируют назначить в «Динамо».
  • Сборная России более 3 лет отстранена от участия в международных турнирах.

– У меня отрицательное мнение по этому вопросу. Он ярый спартаковец, а «Динамо» и «Спартак» не очень хорошо относятся к друг другу. И советское время то же самое было.

Ближе всегда были ЦСКА и «Динамо». А «Спартак» и «Локомотив» обособленно стояли как-то.

С точки зрения этики, Гусев принял команду, 3 игры выиграл, 1 матч проиграл. Мне кажется, можно было ему доверить команду на следующий сезон.

– Как думаете, в будущем Карпин может отказаться от сборной в пользу «Динамо»?

– Наверное, может, потому что в сборной уже неинтересно работать. С кем играть?

Некем комплектовать команду, потому что одни иностранцы играют в топ-командах. Мы опять изуродовали себе все.

– Кто бы мог заменить Карпина в сборной России?

– Какая разница, кто заменит? С папуасами играть?

– Мог бы Черчесов заменить Карпина на посту главного тренера сборной?

– Да, согласен, запросто. Стаса я очень хорошо знаю. Требовательный, знающий тренер. Возьмется ли он за это безобразное дело, я не знаю.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Черчесов Станислав Карпин Валерий Пономарев Владимир
Комментарии (23)
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Цугундeр
1748612470
)) Деда срочно в стойло. Две морковки в день.
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...уефан
1748612558
...накатил-таки стаканяку старый хрен, начал решать, кому сборной рулить, а мы эту ересь слушать вынуждены...
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Spartak_forv@
1748612587
Журналюги хайпят на деде,который уже не совсем в уме
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Garrincha58
1748613773
Сейчас сборной мог бы руководить даже Мостовой у которого нет опыта работы тренером а совмещение это плохо смешно только что несколько месяцев назад Карпин свалил из за того что ему мало времени на семью и тд и тп и тут же опять почему РФС разрешает это совмещение???? Парадокс.... где логика??? точно так же происходит с лицензиями у Крыльев тоже большой долг но им дали лицензию у Торпедо тоже нет своего стадиона но им дали лицензию,а Черноморцу нет. Постоянно ***** стандарты что хотят то и творят просто противно уже за наш футбол
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Странник 09
1748614396
Да у тебя склероз развился, коренной динамовец БЕСКОВ в 1977 году вывел Спартак из 1 лиги в высшую и дважды привел Спартак к чемпионству.
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САДЫЧОК
1748616706
Папуас и омерзительный тип-это Понамарев!
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АЛЕКС 58
1748617452
Пудель сам сбежит из сборной когда снимут бан. Играть против сильных соперников и против папуасов это как небо и земля
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Странник 09
1748619410
В советское время Бесков(Спартак), Лобановский(Динамо К) тренировали и клуб и сборную СССР
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Странник 09
1748676750
Тебя корежит от спартаковского прошлого? Так и Черчесов тоже спартаковец, и ты был бы спартаковцем если бы играл хорошо. А так посмотрели на тебя в дубле и отказались. Теперь только желчь плещешь на Спартак
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ZeBolotny
1748690157
Старый совсем из ума выжил!))) Черчесов не был хорошим футболистом и хорошим тренером он тоже не является! На ЧМ 2018 был договорняк, поэтому вместо усатого Стаса даже дворник мог быть тренером, результат был бы такой же!))
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