Пономарев предложил тренера для сборной России вместо Карпина

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возможной смене тренерского штаба в сборной России.

С 2021 года национальную команду возглавляет Валерий Карпин.

Летом его планируют назначить в «Динамо».

Сборная России более 3 лет отстранена от участия в международных турнирах.

– У меня отрицательное мнение по этому вопросу. Он ярый спартаковец, а «Динамо» и «Спартак» не очень хорошо относятся к друг другу. И советское время то же самое было.

Ближе всегда были ЦСКА и «Динамо». А «Спартак» и «Локомотив» обособленно стояли как-то.

С точки зрения этики, Гусев принял команду, 3 игры выиграл, 1 матч проиграл. Мне кажется, можно было ему доверить команду на следующий сезон.

– Как думаете, в будущем Карпин может отказаться от сборной в пользу «Динамо»?

– Наверное, может, потому что в сборной уже неинтересно работать. С кем играть?

Некем комплектовать команду, потому что одни иностранцы играют в топ-командах. Мы опять изуродовали себе все.

– Кто бы мог заменить Карпина в сборной России?

– Какая разница, кто заменит? С папуасами играть?

– Мог бы Черчесов заменить Карпина на посту главного тренера сборной?

– Да, согласен, запросто. Стаса я очень хорошо знаю. Требовательный, знающий тренер. Возьмется ли он за это безобразное дело, я не знаю.