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Появились подробности скандала в «Сочи»

30 мая 2025, 13:13
26

В перерыве первого стыкового матча «Сочи» – «Пари НН» (1:2) у главного тренера хозяев Роберта Морено произошел конфликт со спортивным директором клуба Андреем Орловым.

Инцидент случился на глазах футболистов. Орлов пришел с трибуны в раздевалку и воспротивился планировавшейся замене автора первого гола нападающего Романа Пасевича. Морено жeстко отреагировал на попытку вмешательства в свои действия.

По итогам случившегося тренер отстранeн от работы и будет отправлен в отставку вместе со своими испанскими помощниками. Клуб заплатит Морено неустойку за досрочный разрыв контракта.

В ответном стыковом матче руководить «Сочи» будет кто-то из клубной системы. Одним из претендентов является Сергей Елягин, работающий в «Сочи-2». Помогать новому тренеру будет тренер вратарей Дмитрий Бородин.

  • Пасевич в итоге был заменен в перерыве встречи на Максима Кайнова при счете 1:1. При этом «Сочи» играл в меньшинстве.
  • Ответный матч «Пари НН»«Сочи» пройдет 31 мая и начнется в 17:00 мск.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Нижний Новгород Сочи Пасевич Роман Морено Роберт
Комментарии (26)
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Garrincha58
1748600685
Всё развал ещё одного клуба на лицо. Создавали и нифига не вышло Не приживаются там команды стоило ли огород городить и стадион строить
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АЛЕКС 58
1748601205
Лучше бы Черноморцу стадион сдали в аренду. Ни себе,ни людям.Сочи не место в РПЛ!
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Skull_Boy
1748601428
Очередное подтверждение, что в руководствах клубов сидят олигофрены
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Taps
1748602894
Опять бабло не поделили ...
Ответить
insider_retro
1748603137
Размашисто, с плеча и безрассудно...
Ответить
sochi-2013
1748603646
"Беда коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник". Крылов
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boris63
1748603797
Справедливость восторжествует и Сочи уйдёт в свое законное место, пердив.
Ответить
Cleaner
1748604626
Сочи, ради смеха, предложите должность главного тренера АЛЕКСАНДРУ МОСТОВОМУ. А вдруг согласится? По любому это будет лучше, чем елягин-бородин.
Ответить
САДЫЧОК
1748605436
Сочи Пердив! Позорище!Какой то Орлов возомнил себя богом!
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Spartak_forv@
1748610677
Не уволили ни когда Сочи вылетел из РПЛ,ни когда не было результатов в ФНЛ,чтобы уволить перед ответным стыковым матчем..Гениально
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