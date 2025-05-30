Появились подробности скандала в «Сочи»

В перерыве первого стыкового матча «Сочи» – «Пари НН» (1:2) у главного тренера хозяев Роберта Морено произошел конфликт со спортивным директором клуба Андреем Орловым.

Инцидент случился на глазах футболистов. Орлов пришел с трибуны в раздевалку и воспротивился планировавшейся замене автора первого гола нападающего Романа Пасевича. Морено жeстко отреагировал на попытку вмешательства в свои действия.

По итогам случившегося тренер отстранeн от работы и будет отправлен в отставку вместе со своими испанскими помощниками. Клуб заплатит Морено неустойку за досрочный разрыв контракта.

В ответном стыковом матче руководить «Сочи» будет кто-то из клубной системы. Одним из претендентов является Сергей Елягин, работающий в «Сочи-2». Помогать новому тренеру будет тренер вратарей Дмитрий Бородин.