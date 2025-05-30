Объявлены судьи на ответные стыковые матчи за место в РПЛ

РФС объявил о назначениях судей и инспекторов на ответные переходные матчи между клубами РПЛ и Первой лиги. Главным арбитром встречи «Пари НН» – «Сочи» будет Артем Чистяков.

31 мая, суббота

«Пари НН» – «Сочи»: судья – Артeм Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Сергей Французов.

«Ахмат» – «Урал»: судья – Сергей Иванов. Помощники судьи – Алексей Лунeв, Варанцо Петросян; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Мацюра.