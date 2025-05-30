Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Селюк сказал, будет ли «Зенит» пристраивать Соболева в другой клуб

Селюк сказал, будет ли «Зенит» пристраивать Соболева в другой клуб

30 мая 2025, 09:17
11

Агент Дмитрий Селюк оценил перспективы нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«В первом сезоне надо адаптироваться в команде, всe равно Соболев начал забивать. Я бы не назвал Соболева главным неудачником сезона. Может быть, Соболев недоволен количеством забитых мячей, но доволен деньгами.

Будет ли «Зенит» в летнее трансферное окно пытаться его куда-то пристроить? Нет. Они его оставят.

Всe время появляются слухи, что кто-то рассматривает Комличенко. А Соболев лучше, чем Комличенко. В команде же должны быть россияне.

Надо отдать должное, что Соболев забивал. Правда, пенальти не забил, вылетели из Кубка. В следующем сезоне ему будет легче играть – его уже немного будут знать бразильцы, где-то доверять, давать пасы. Когда приходит свежий человек, иногда он чувствует себя не в своей тарелке», – сказал Селюк.

  • 28-летний Соболев провел в минувшем сезоне 31 матч за «Зенит», забил 7 голов, отдал 3 передачи.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
  • Его контракт с «Зенитом» действует до лета 2027 года.

Еще по теме:
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России 2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита» 3
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч 2
Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Селюк Дмитрий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1748586321
Без столба Семак не умеет строить какую либо другую тактику игры поэтому его никуда не денут
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1748586451
Надо больше Семаку Дельфину игрового времени предоставлять
Ответить
Странник 09
1748588611
А как же Спартак рассыпался из-за трансферов??? А соболю нужна адаптация, стало быть легионер должен заиграть сразу, а россиянин должен в своем же чемпионате адаптироваться
Ответить
VVM1964
1748593718
"Такая корова (дельфин) нужна самому" !)))...
Ответить
темирхан
1748615843
конечно нет! соболев начинает БЫТЬ СОБОЛЕВЫМ! Это видно по последним матчам!
Ответить
Главные новости
Еще один московский клуб отказался от Дзюбы
14:38
Отец Жерсона: «У меня еще есть игроки, которых я хочу продать в «Зенит» и заработать»
14:27
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» хочет стать самым высокооплачиваемым игроком ЦСКА
14:14
Заболотный рассказал о самых больших премиальных в «Зените»
13:53
1
Барко может пропустить полтора месяца
13:21
2
Бубнов спрогнозировал возможное увольнение Семака из «Зенита»
13:00
5
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12:51
1
Фото«Арсенал» объявил о трансфере грузинского полузащитника
12:42
ЭСК РФС обнаружила судейскую ошибку в пользу ЦСКА в матче с «Зенитом»
12:29
21
Вердикт ЭСК РФС по удалению Тюкавина в дерби «Динамо» – «Спартак»
11:59
8
Все новости
Все новости
Аршавин высказался о чемпионской гонке в РПЛ
13:30
Бубнов спрогнозировал возможное увольнение Семака из «Зенита»
13:00
5
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12:51
1
ЭСК РФС обнаружила судейскую ошибку в пользу ЦСКА в матче с «Зенитом»
12:29
21
Заболотный назвал самого талантливого футболиста, с которым он играл
12:19
1
Вердикт ЭСК РФС по удалению Тюкавина в дерби «Динамо» – «Спартак»
11:59
8
Реакция Аршавина на агрессивное поведение Семака в матче «Зенит» – ЦСКА
11:50
1
ФотоНовичок «Динамо» прилетел в Москву – его встретили с караваем
11:37
1
Бубнов – о новичке «Балтики»: «Он выживет в этом аду?»
11:10
2
Фанаты «Спартака» отказываются идти на матч с «Факелом»
10:57
10
Где смотреть матч «Краснодар» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:49
Где смотреть матч «Ахмат» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:47
Где смотреть матч «Спартак» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:45
Определены два лучших трансфера лета в РПЛ
10:31
1
«Четырехдневный ад!»: Заболотный рассказал, как отреагировал на допинг
10:07
1
Новая информация о памятнике Симоняну
09:56
Определены два величайших клуба в истории РПЛ
09:36
20
Слуцкий рассказал, чем будет заниматься в ближайшее время
09:28
1
Список номинантов на «Джентльмена года» в РПЛ
09:15
1
Назван лучший трансфер лета в РПЛ
08:58
2
Стало известно, почему Кисляк не перешел в «Бешикташ»
08:38
Жена Батракова прокомментировала 10-летнюю разницу в возрасте
08:25
11
Заболотный: «Я всегда экономил, откладывал»
08:18
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
9
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
2
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
1
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+