Селюк сказал, будет ли «Зенит» пристраивать Соболева в другой клуб

Агент Дмитрий Селюк оценил перспективы нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«В первом сезоне надо адаптироваться в команде, всe равно Соболев начал забивать. Я бы не назвал Соболева главным неудачником сезона. Может быть, Соболев недоволен количеством забитых мячей, но доволен деньгами.

Будет ли «Зенит» в летнее трансферное окно пытаться его куда-то пристроить? Нет. Они его оставят.

Всe время появляются слухи, что кто-то рассматривает Комличенко. А Соболев лучше, чем Комличенко. В команде же должны быть россияне.

Надо отдать должное, что Соболев забивал. Правда, пенальти не забил, вылетели из Кубка. В следующем сезоне ему будет легче играть – его уже немного будут знать бразильцы, где-то доверять, давать пасы. Когда приходит свежий человек, иногда он чувствует себя не в своей тарелке», – сказал Селюк.