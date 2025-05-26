Мостовой определил лучшего тренера сезона РПЛ

Бывший спартаковец Александр Мостовой определил лучшего тренера минувшего сезона РПЛ.

«Кто лучший тренер РПЛ сезона-2024/25? По-моему мнению, Марко Николич – лучший тренер РПЛ. Посмотрите, как ЦСКА играет после зимней паузы. Армейцы сносят всех на своем пути, не проиграли в 2025 году ни одного матча.

Конечно же тренер, который поставил команде такую игру, является лучшим. Тем более, что по составу красно-синие уступают «Краснодару» и «Зениту», которые заняли первое и второе место по итогам сезона.

Если руководство московского клуба во время летнего трансферного окна подпишет одного-двух сильных игроков, то в следующем сезоне ЦСКА будет одним из главных претендентов на чемпионство», – сказал Мостовой.