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Мостовой определил лучшего тренера сезона РПЛ

26 мая 2025, 01:15
3

Бывший спартаковец Александр Мостовой определил лучшего тренера минувшего сезона РПЛ.

«Кто лучший тренер РПЛ сезона-2024/25? По-моему мнению, Марко Николич – лучший тренер РПЛ. Посмотрите, как ЦСКА играет после зимней паузы. Армейцы сносят всех на своем пути, не проиграли в 2025 году ни одного матча.

Конечно же тренер, который поставил команде такую игру, является лучшим. Тем более, что по составу красно-синие уступают «Краснодару» и «Зениту», которые заняли первое и второе место по итогам сезона.

Если руководство московского клуба во время летнего трансферного окна подпишет одного-двух сильных игроков, то в следующем сезоне ЦСКА будет одним из главных претендентов на чемпионство», – сказал Мостовой.

  • Для Николича это был 1-й сезон в ЦСКА.
  • Команда финишировала с бронзой.
  • ЦСКА не становился чемпионом с 2016 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига ЦСКА Николич Марко Мостовой Александр
Комментарии (3)
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boris63
1748220189
Николич и правда показал способность со средним составом противостоять более сильным командам. Сколько раньше было упущенных побед, но одного забивного нападающего обязательно надо преобрести. Удачи Армейцам в новом сезоне.
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Вадим2591
1748240891
Ну и идиот же!
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