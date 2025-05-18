Игнашевич – про Кубок УЕФА ЦСКА: «Фанаты «Спартака» вывесили баннер: «Что за горшок вы привезли?»

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич вспомнил детали празднования победы в Кубке УЕФА-2004/05.

Сегодня той победе 20 лет.

ЦСКА проведет гала-матч на «ВЭБ Арене».

Помимо ЦСКА Кубок УЕФА брал «Зенит».

– В Москву вы вернулись утром 19 мая. А уже 22-го – дерби со «Спартаком».

– Вот о «Спартаке» в те дни точно никто не думал. Было много встреч, поздравлений. Прием у президента страны, у министра обороны, у мэра. Еще всей командой посидели в ресторане, отметили...

На базе в Ватутинках собрались накануне матча. Перегар был везде – на поле, в холле, в столовой. Но к этому тренеры отнеслись с пониманием. Я-то со «Спартаком» не играл. Дала о себе знать травма, полученная еще перед финалом. Около месяца восстанавливался.

– За игрой наблюдали из ВИП-ложи?

– Нет, со скамейки запасных. Повторился лиссабонский сценарий. 0:1 к перерыву, а потом у ребят открылось второе дыхание – и забили три мяча в ворота Ковалевски. Но мне больше запомнилась не победа, а антураж. Переполненные «Лужники», спартаковский баннер: «Что за горшок вы привезли?».

– Это про Кубок УЕФА?

– Ну да. В те годы мы регулярно обыгрывали «Спартак», по несколько раз за сезон – и в чемпионате, и в Кубке. Это уже стало обыденностью. Обычно к 80-й минуте, когда вели с разницей в два-три мяча, болельщики ЦСКА запускали кричалку: «Вам пора уходить!» И спартаковские фанаты начинали стремительно покидать трибуны...