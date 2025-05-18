Вылет «Оренбурга», Мостовой будет руководить мировыми звездами, поражение «Манчестер Сити» в финале, трансфер «Реала» и другие новости

Стало известно, кто решит, вернется ли Карпин летом в «Спартак».
«Реал» объявил о первом летнем трансфере.
Воспитанник «Спартака» пожаловался на дискриминацию русских в Прибалтике.
Агент Джикии – об уходе из «Химок»: «Мы работаем в этом направлении».
РПЛ. «Краснодар» одержал волевую победу над «Оренбургом» (2:1) и оторвался от «Зенита» на 4 очка.
«Оренбург» вылетел из РПЛ.
Фанаты «Оренбурга» скандировали «Позор, «Краснодар».
ЦСКА потерял шансы на чемпионство.
Промес выложил новый пост в честь «Спартака».
«Динамо» впервые за 102-летнюю историю сыграет в оранжевой форме.
Мусаев устроил перепалку с журналистом после победы «Краснодара» над «Оренбургом».
Определился чемпион Первой лиги.
Петербургский судья не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Оренбургом» в пограничной ситуации.
Кубок Англии. «Кристал Пэлас» обыграл «Манчестер Сити» в финале и завоевал первый трофей в своей истории.
Мостовой возглавит сборную европейских клубов.
Анализ Лапочкина по неназначенному пенальти в ворота «Краснодара»: «Это 11-метровый».