Вылет «Оренбурга», Мостовой будет руководить мировыми звездами, поражение «Манчестер Сити» в финале, трансфер «Реала» и другие новости

Стало известно, кто решит, вернется ли Карпин летом в «Спартак».

«Реал» объявил о первом летнем трансфере.

Воспитанник «Спартака» пожаловался на дискриминацию русских в Прибалтике.

Агент Джикии – об уходе из «Химок»: «Мы работаем в этом направлении».

РПЛ. «Краснодар» одержал волевую победу над «Оренбургом» (2:1) и оторвался от «Зенита» на 4 очка.

«Оренбург» вылетел из РПЛ.

Фанаты «Оренбурга» скандировали «Позор, «Краснодар».

ЦСКА потерял шансы на чемпионство.

Промес выложил новый пост в честь «Спартака».

«Динамо» впервые за 102-летнюю историю сыграет в оранжевой форме.

Мусаев устроил перепалку с журналистом после победы «Краснодара» над «Оренбургом».

Определился чемпион Первой лиги.

Петербургский судья не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Оренбургом» в пограничной ситуации.

Кубок Англии. «Кристал Пэлас» обыграл «Манчестер Сити» в финале и завоевал первый трофей в своей истории.

Мостовой возглавит сборную европейских клубов.

Анализ Лапочкина по неназначенному пенальти в ворота «Краснодара»: «Это 11-метровый».