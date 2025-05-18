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Вылет «Оренбурга», Мостовой будет руководить мировыми звездами, поражение «Манчестер Сити» в финале, трансфер «Реала» и другие новости

18 мая 2025, 01:19

Стало известно, кто решит, вернется ли Карпин летом в «Спартак».

«Реал» объявил о первом летнем трансфере.

Воспитанник «Спартака» пожаловался на дискриминацию русских в Прибалтике.

Агент Джикии – об уходе из «Химок»: «Мы работаем в этом направлении».

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Мусаев устроил перепалку с журналистом после победы «Краснодара» над «Оренбургом».

Определился чемпион Первой лиги.

Петербургский судья не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Оренбургом» в пограничной ситуации.

Кубок Англии. «Кристал Пэлас» обыграл «Манчестер Сити» в финале и завоевал первый трофей в своей истории.

Мостовой возглавит сборную европейских клубов.

Анализ Лапочкина по неназначенному пенальти в ворота «Краснодара»: «Это 11-метровый».

Источник: «Бомбардир»
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