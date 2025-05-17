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  • РПЛ. «Краснодар» одержал волевую победу над «Оренбургом» (2:1) и оторвался от «Зенита» на 4 очка

РПЛ. «Краснодар» одержал волевую победу над «Оренбургом» (2:1) и оторвался от «Зенита» на 4 очка

Сегодня, 15:59
85

«Краснодар» набрал три очка в 29-м туре чемпионата России.

Команда Мурада Мусаева на выезде переиграла «Оренбург» со счетом 2:1.

Краснодарцы пропустили первыми от Брайана Мансильи, на что ответили голами Джона Кордобы и Лукаса Оласы.

«Краснодар» сохранил лидерство в РПЛ за тур до конца сезона. Отрыв от «Зенита» – 4 очка. Петербуржцы сыграют с «Ростовом» в воскресенье.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Оренбург – Краснодар – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мансилья, 7; 1:1 – Кордоба, 29; 1:2 – Оласа, 51.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Оренбург
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Комментарии (86)
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Cubinec1989
1747487509
Краснодар с Победой! Земляки из Ростова не подкачайте завтра!)
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АЛЕКС 58
1747487661
Последние 10 минут быки валялись,плакали,позорно тянули время,спаслись от пенальти....и с трудом победили
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ivany4
1747487756
Быкам поздравления! Мандраж Краснодара сквозит в каждом действия. Если так будет и в заключительной игре, то сами будут виноваты. Судья через 2 на третий штрафовал пуховик, и пристально рассматривал их соперника. Ну это уже проехали, теперь все зависит от домашней игры.
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aldo conte
1747487780
Гнать "Оренбург" и из 1-й лиги тоже. Мастерства нет, а на одном энтузиазме и грубости далеко не уедешь. "Краснодар" с победой.
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ДениМ
1747487921
У Оренбурга и Зенита один и тот же владелец? Интересно..
Ответить
fakeid
1747487984
сколько же занёс озон с лукойлом, чтобы не назначить чистейший пенальти?
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СильныйМозг
1747488100
Краснодыровцы, ответьте мне, пенальти был?
Ответить
...уефан
1747488338
...две трети матча приходилось просто слушать, чуть не охерел от такого конферанса...
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Литейный 4 (returned)
1747488361
Стыдно за судей, не поставивших пенальти, а значит протащили быков на 3 очка. Гыгыгы
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almanev
1747488367
не было там пенальти, рука перед корпусом, если бы не в руку, то в живот мяч попал бы, какие вопросы?
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