РПЛ. «Краснодар» одержал волевую победу над «Оренбургом» (2:1) и оторвался от «Зенита» на 4 очка

«Краснодар» набрал три очка в 29-м туре чемпионата России.

Команда Мурада Мусаева на выезде переиграла «Оренбург» со счетом 2:1.

Краснодарцы пропустили первыми от Брайана Мансильи, на что ответили голами Джона Кордобы и Лукаса Оласы.

«Краснодар» сохранил лидерство в РПЛ за тур до конца сезона. Отрыв от «Зенита» – 4 очка. Петербуржцы сыграют с «Ростовом» в воскресенье.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Оренбург – Краснодар – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мансилья, 7; 1:1 – Кордоба, 29; 1:2 – Оласа, 51.

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