Фанаты «Оренбурга» скандировали «Позор, «Краснодар»

Болельщики «Оренбурга» остались недовольны действиями игроков «Краснодара» в концовке матча 29-го тура РПЛ.
Гости старались затягивать время, долго разыгрывая угловые и ауты.
Фанаты на стадионе начали скандировать «Позор, «Краснодар».
- Южане на выезде одержали гостевую победу со счетом 2:1.
- Они оторвались на 4 очка от «Зенита» за тур до конца сезона, у петербуржцев в воскресенье игра с «Ростовом».
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- «Оренбург» после этого поражения вылетел из РПЛ.
Источник: «Бомбардир»