Фанаты «Оренбурга» скандировали «Позор, «Краснодар»

Болельщики «Оренбурга» остались недовольны действиями игроков «Краснодара» в концовке матча 29-го тура РПЛ.

Гости старались затягивать время, долго разыгрывая угловые и ауты.

Фанаты на стадионе начали скандировать «Позор, «Краснодар».