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Фанаты «Оренбурга» скандировали «Позор, «Краснодар»

17 мая 2025, 16:41
9

Болельщики «Оренбурга» остались недовольны действиями игроков «Краснодара» в концовке матча 29-го тура РПЛ.

Гости старались затягивать время, долго разыгрывая угловые и ауты.

Фанаты на стадионе начали скандировать «Позор, «Краснодар».

  • Южане на выезде одержали гостевую победу со счетом 2:1.
  • Они оторвались на 4 очка от «Зенита» за тур до конца сезона, у петербуржцев в воскресенье игра с «Ростовом».
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • «Оренбург» после этого поражения вылетел из РПЛ.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Оренбург
Комментарии (9)
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Тинез Розоп
1747490459
Позор у нас только один. И все знают кто это…(зпрф)
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Artemka444
1747490734
У нас весь футбол позорище так то
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...уефан
1747492085
...ну, а что они могли кричать на стадионе, который называется "Газовик")...
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sochi-2013
1747497260
Под "взрослых" косят. Мол, мы тоже, не кот чихнул!(Это сложно.)
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trener7
1747499138
Позор в чём? Что время затягивали? А если бы пенальти состоялся и газовик забил. Они бы не затягивали?
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russkiisergei
1747501647
что ещё можно ожидать от команды, которая у позора Российского футбола на подсосе???
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