Реакция Аршавина на результативную ошибку защитника «Оренбурга» в игре с «Краснодаром»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался об ошибке защитника «Оренбурга» Максима Сыщенко в домашнем матче 29‑го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).
Игрок хозяев сделал неудачную передачу на своего голкипера. Нападающий «быков» Джон Кордоба перехватил мяч и забил гол, позволивший «Краснодару» сравнять счет.
«К сожалению, многие наши молодые футболисты, получив мяч, первым делом думают о том, чтобы покатить его вратарю. Их так учат.
Нас учили ровно наоборот: отдавать вратарю – это самый последний вариант из возможных, потому что любой полевой игрок должен играть с мячом лучше, чем вратарь. А теперь, опять же, наоборот. Многие вратари лучше играют ногами, нежели полевые игроки», – сказал Аршавин.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 64 очками после 29 матчей. «Быки» опережают «Зенит» на 1 очко.
- «Оренбург» занимает 15-е место с 19 баллами и вылетел из РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»