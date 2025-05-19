Реакция Аршавина на результативную ошибку защитника «Оренбурга» в игре с «Краснодаром»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался об ошибке защитника «Оренбурга» Максима Сыщенко в домашнем матче 29‑го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

Игрок хозяев сделал неудачную передачу на своего голкипера. Нападающий «быков» Джон Кордоба перехватил мяч и забил гол, позволивший «Краснодару» сравнять счет.

«К сожалению, многие наши молодые футболисты, получив мяч, первым делом думают о том, чтобы покатить его вратарю. Их так учат.

Нас учили ровно наоборот: отдавать вратарю – это самый последний вариант из возможных, потому что любой полевой игрок должен играть с мячом лучше, чем вратарь. А теперь, опять же, наоборот. Многие вратари лучше играют ногами, нежели полевые игроки», – сказал Аршавин.