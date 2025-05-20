Радимов указал на судейскую ошибку в пользу «Краснодара»: «Объяснить невозможно»

Владислав Радимов высказался о спорном эпизоде в концовке матча 29-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Краснодаром».

За игру рукой Витора Тормены не назначили пенальти в ворота гостей.

В поле судил петербуржец Василий Казарцев.

В итоге «Краснодар» выиграл со счетом 2:1 и сохранил лидерство в чемпионате.

«В моем понимании, это пенальти. Попробую объяснить, почему. Потому что 10 из 10 случаев таких в нашем чемпионате пенальти наказывалось. И даже в этом туре были такие же моменты, когда точно так же рука наказывалась.

Здесь неважно, в чьи ворота, даже в ворота «Зенита» был бы такой 11-метровый. И вообще такая рука наказывалась очень много в этом чемпионате.

Почему в случае с Торменой не назначили, объяснить невозможно. Не сложно, а невозможно. Поэтому и просили, целый год просят – вы объясните правила. Вы объясните, чем вы руководствуетесь.

А не так, что выборочно: здесь хочу – назначаю, здесь не хочу – не назначаю. Естественно, болельщикам это непонятно, специалистам тоже, а команды вообще в шоке», – заявил Радимов.