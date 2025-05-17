Мусаев устроил перепалку с журналистом после победы «Краснодара» над «Оренбургом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев устроил перепалку с журналистом на пресс-конференции после матча с «Оренбургом» (2:1).

Южане на выезде одержали волевую победу со счетом 2:1.

Они оторвались на 4 очка от «Зенита» за тур до конца сезона, у петербуржцев в воскресенье игра с «Ростовом».

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Непростой матч был у вас в Москве [с ЦСКА], и второй тайм особенно достаточно сложный был. И сегодня в первом тайме тоже достаточно слабая игра...

– Какая игра?

– Достаточно слабая у вас сегодня была в первом тайме. Это психологическое давление на футболистов?

– Я не согласен с вами. Не было слабой игры.

– А в Москве...

– В Москве первый тайм отличный был.

– Я про второй тайм.

– Я не хочу говорить о негативе. Что вы пришли? Что вы хотите сказать? Что мы затягивали время? Что мы не достойны чемпионства? Что хотите вы?

Я понимаю, что вы вылетели в ФНЛ, у вас не очень хорошее настроение, но я хотел бы говорить о позитиве, а не о ваших заключениях, о том что что-то не так. Почему я должен говорить о том, что было в Москве? Давайте говорить, что в Оренбурге было.