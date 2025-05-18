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Стало известно, кто решит, вернется ли Карпин летом в «Спартак»

Сегодня, 00:00
3

Возвращение Валерия Карпина в «Спартак» становится все ближе. Об этом на своем ютуб-канале сообщил писатель, болельщик москвичей Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид.

С большой долей вероятности Деян Станкович покинет пост главного тренера «Спартака» по окончании сезона. С учетом этого в руководстве клуба активно продвигается кандидатура Карпина.

Окончательное решение в вопросе назначения Карпина примет Вагит Алекперов – бывший член совета директоров «Спартака». Он не занимает никаких формальных постов в клубе, но по-прежнему негласно влияет на ключевые решения.

В то же время помимо кандидатуры Карпина в клубе есть шорт-лист из трех иностранных тренеров, составленный спортивным директором Франсисом Кахигао.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Карпин Валерий
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Комментарии (3)
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nitowkalol
1747517492
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FWSPM
1747518018
он же уже контракт с динамо согласовал и вот на тебе
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1747520335
Если тренеру можно совмещать сборную и клуб,то почему бы впервые в истории футбола тренеру не совместить два клуба))).Динамо и Спартак
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