Стало известно, кто решит, вернется ли Карпин летом в «Спартак»

Возвращение Валерия Карпина в «Спартак» становится все ближе. Об этом на своем ютуб-канале сообщил писатель, болельщик москвичей Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид.

С большой долей вероятности Деян Станкович покинет пост главного тренера «Спартака» по окончании сезона. С учетом этого в руководстве клуба активно продвигается кандидатура Карпина.

Окончательное решение в вопросе назначения Карпина примет Вагит Алекперов – бывший член совета директоров «Спартака». Он не занимает никаких формальных постов в клубе, но по-прежнему негласно влияет на ключевые решения.

В то же время помимо кандидатуры Карпина в клубе есть шорт-лист из трех иностранных тренеров, составленный спортивным директором Франсисом Кахигао.