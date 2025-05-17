Промес выложил новый пост в честь «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Квинси Промес репостнул свое фото в форме московского клуба.
«Я нужен им, а они нужны мне», – подписал Квинси кадр в соцсети.
- Промес выступает за «Юнайтед» из ОАЭ с сентября 2024 года.
- В этом сезоне он забил за команду 14 голов.
- Его контракт с эмиратским клубом рассчитан до 30 июня этого года.
- Нидерландец играл за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
Источник: «Бомбардир»