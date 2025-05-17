Мостовой возглавит сборную европейских звезд

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо назвал имя тренера команды европейских звезд на гала-матче в честь 20-летия победы красно-синих в Кубке УЕФА.
«Тренером сборной европейских клубов будет Александр Мостовой», – заявил Брейдо.
- Гала-матче между ЦСКА и сборной Кубка УЕФА состоится 18 мая на «ВЭБ Арене» в Москве. Матч начнется в 18:30 мск.
- Легендам ЦСКА, выступавшим за команду в сезоне-2004/05, будут противостоять футболисты клубов, с которыми красно-синие играли в том сезоне в еврокубках.
- 56-летний Мостовой в этом году получил тренерскую лицензию УЕФА категории A.
Источник: «Чемпионат»