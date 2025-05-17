Мостовой возглавит сборную европейских звезд

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо назвал имя тренера команды европейских звезд на гала-матче в честь 20-летия победы красно-синих в Кубке УЕФА.

«Тренером сборной европейских клубов будет Александр Мостовой», – заявил Брейдо.