Агент Джикии – об уходе из «Химок»: «Мы работаем в этом направлении»

Владимир Кузьмичев, агент центрального защитника «Химок» Георгия Джикии, дал комментарий по поводу будущего игрока.

– Появилась информация, что «Химки» не прошли лицензирование на следующий сезон. Каково будущее Георгия Джикии? Вы ищете для него новый клуб?

– Информация прошла, она для всех доступна. Еще есть определенное время, чтобы «Химки» решили вопрос с лицензированием, поэтому пока рано говорить, что они покидают высший дивизион.

В любом случае мы рассматриваем все сценарии, в том числе негативные для «Химок». Конечно, мы работаем в этом направлении, но рано говорить что‑то более конкретное.

– Если «Химки» не пройдут лицензирование, у Джикии будет новый клуб?

– Все ребята в расположении «Химок» будут искать его, не только Георгий. Там много квалифицированных футболистов, все окажутся в одинаковой ситуации.