В чемпионской гонке РПЛ остались только две команды.
На данный момент шансы на титул сохранили лишь «Краснодар» и «Зенит».
ЦСКА потерял шансы на чемпионство после сегодняшней победы краснодарцев над «Оренбургом».
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 64 очками в 29 турах. У них остался домашний матч с «Динамо».
- Вторым идет «Зенит» с 60 баллами в 28 турах. Им предстоит сыграть с «Ростовом» и «Ахматом».
- ЦСКА занимает 3-е место в лиге с 55 очками. Армейцы встретятся с «Локомотивом» и «Пари НН».
Источник: «Бомбардир»