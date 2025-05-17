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ЦСКА потерял шансы на чемпионство

Сегодня, 16:50
11

В чемпионской гонке РПЛ остались только две команды.

На данный момент шансы на титул сохранили лишь «Краснодар» и «Зенит».

ЦСКА потерял шансы на чемпионство после сегодняшней победы краснодарцев над «Оренбургом».

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 64 очками в 29 турах. У них остался домашний матч с «Динамо».
  • Вторым идет «Зенит» с 60 баллами в 28 турах. Им предстоит сыграть с «Ростовом» и «Ахматом».
  • ЦСКА занимает 3-е место в лиге с 55 очками. Армейцы встретятся с «Локомотивом» и «Пари НН».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
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Комментарии (11)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1747490078
В этом году даже медали никто не ожидал,а чемпионство тем более.Но второй круг явно удался армейцам
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fakeid
1747490200
неожиданно. а мы-то думали сегодня, что они главные фавориты!
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boris63
1747490281
Не умный человек настрочил этот заголовок, у Армейцев в этом сезоне не было шансов взять золото. Бомба вечно херню пишет.
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gor77
1747491625
Блииин, заголовок "огонь".)))) Аж, анекдот старый вспомнил: Чукча не читатель! Чукча писатель.))))))
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АЛЕКС 58
1747491834
ЦСКА устроят бронзовые медали с Кубком . Выше хрена не прыгнешь
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VVM1964
1747492808
Берите кубок - достойны !...
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VVS25
1747493036
Ну наконец то кто-то еще потерял шанс на чемпионство, а то по версии прессы тоьько один Спартак.
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Pavlukaite
1747493174
Весенний отрезок у ЦСКА просто огонь! P.S. Болельщик Спартака с 1984 года
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pasha-ansh@mail.ru
1747494213
ну и заголовок,подумал ,что произошло, что то экстраординарное, по осени и 5 пятое место норм, а если кубок и бронза, хорошо будет
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Mirak92
1747494795
Да пох...й, ничью с Динамо, буду праздновать, как свое чемпионство. Вперед Краснодар
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