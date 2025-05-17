Анализ Лапочкина по неназначенному пенальти в ворота «Краснодара»: «Это 11-метровый»

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин высказался о спорном эпизоде в концовке матча 29-го тура РПЛ «Оренбург» – «Краснодар» (1:2).

За игру рукой Витора Тормены не назначили пенальти в ворота гостей.

В поле судил петербуржец Василий Казарцев.

«Краснодар» вновь оторвался от «Зенита» на 4 очка.

«В момент касания мяча рукой рука у Тормены отставлена. Она увеличивает объем тела.

Это пенальти. И мы очень много пенальти видели в этом чемпионате. Изначально рука отставлена у игрока.

У нас назначали пенальти, когда мяч вскользь проходил по пальцам руки, а тут она отставлена. Это, безусловно, сложный момент. Мы знаем его цену», – сказал Лапочкин в эфире телеканала «Матч Премьер».