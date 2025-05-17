Воспитанник «Спартака» пожаловался на дискриминацию русских в Прибалтике

Экс-вратарь «Спартака» Алексей Козлов рассказал, с какими трудностями столкнулся в Латвии и Литве.

Российский футболист в 2017 году перешел в «Юрмалу».

Оттуда он отправился в литовский «Утенис».

– В «Утенисе» я провел полноценный сезон и подписал свой первый профессиональный контракт с зарплатой в 500 евро в месяц.

Это хороший опыт, потому что Первая лига Литвы на тот момент была очень серьезная.

– Как оценишь период в Прибалтике?

– Интересный момент. Помню, был случай в Вильнюсе. Меня все уверяли, что там можно говорить на русском и вроде как все понимают.

Мне надо было спросить дорогу. Я захожу в трамвай, а там человек лет 40-50. Я ему говорю: «Уважаемый, подскажите дорогу туда-то. Я в правильный трамвай сел?» А у него ноль реакции – как будто не замечает меня. Я переспросил, а он мне: «Иди отсюда!»

Не очень хорошее отношение к нам, русским, в Литве ощущалось уже тогда. В Латвии этого было меньше. Напрямую в лоб неприязнь не проявляли, но за спиной чувствовалось.