Погребняк оценил результаты «Спартака» в этом сезоне

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк высказался о результатах «Спартака» в текущем сезоне. Московская команда по итогам 28 туров РПЛ занимает пятое место в таблице, набрав 51 очко.

«Спартак» претендовал на чемпионство только по версии журналистов и экспертов. В тройке в течение сезона также находились «Динамо» и ЦСКА, но они не являлись кандидатами на титул. За чемпионство сейчас борются две команды.

«Спартаку» надо сосредоточиться на Кубке России и взять трофей. Для них будет отличное достижение. Если выиграют, то сезон для них можно назвать успешным», – сказал Погребняк.