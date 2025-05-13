Агент Головина: «Саша – футбольный наркоман»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о любви своего клиента к футболу.

«Мы с Сашкой как-то сидели, обсуждали это [возраст]. Он говорит: «Блин, е-мае, в мае уже будет 29. Во время бежит!» Безусловно, он стал мудрее, очень сильно возмужал и, конечно, по-другому смотрит на жизнь.

Но единственное, он – футбольный наркоман. Если у него забрать футбол, у него жизнь разрушится.

Потому что ему не нужны ни блага, ни деньги. Он хочет играть в футбол, тренировки, игры, доказывать. Если у него это отобрать, будет извержение вулкана», – заявил агент.