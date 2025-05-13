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Агент Головина: «Саша – футбольный наркоман»

13 мая 2025, 23:31
2

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о любви своего клиента к футболу.

«Мы с Сашкой как-то сидели, обсуждали это [возраст]. Он говорит: «Блин, е-мае, в мае уже будет 29. Во время бежит!» Безусловно, он стал мудрее, очень сильно возмужал и, конечно, по-другому смотрит на жизнь.

Но единственное, он – футбольный наркоман. Если у него забрать футбол, у него жизнь разрушится.

Потому что ему не нужны ни блага, ни деньги. Он хочет играть в футбол, тренировки, игры, доказывать. Если у него это отобрать, будет извержение вулкана», – заявил агент.

  • Головин в этом сезоне провел 29 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
  • Он не играет с 5 апреля из-за травмы.
  • Российский футболист в «Монако» с 2018 года.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (2)
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PushkaStrashnaya
1747174653
Хорошо хоть не Алкаш)
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Mirak92
1747176450
Задрот саша , компьютерный. Не гони нам тут.
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