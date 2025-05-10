Деменко – о походах Черчесова на матчи РПЛ: «Ведет какие-то переговоры, это нормальный процесс»

Бывший спартаковец Максим Деменко убежден, что Станислав Черчесов готовится к возвращению в РПЛ.

«Конечно, шансы есть, что Черчесов летом окажется в РПЛ. Черчесов по меркам РПЛ очень качественный специалист. Я уверен, что он сейчас оценивает все варианты и ждет выгодное предложение. Не просто так ведь он, наверное, ходит на матчи разных клубов. Вероятно, ведет какие-то переговоры, это нормальный процесс. Очевидно, что вариант работы в РПЛ ему интересен. Скоро чемпионат завершится и, вероятно, где-то случится отставка, ведь тренеры у нас часто меняют место работы, и место где-то появится.

Я уже говорил, что являюсь сторонником отечественных тренеров, им нужно доверять. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что Черчесов летом вполне сможет найти себе работу в РПЛ.

Где? Например, в «Динамо» или «Локомотиве». Бело-голубые точно смогут потянуть его финансовые запросы. Но, как я уже говорил, в этих клубах сейчас работают наши специалисты Гусев и Галактинов, мое мнение – пусть там работают и дальше, это молодые перспективные тренеры, которые заслуживают доверия», – сказал Деменко.