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У Шунина было три варианта продолжения карьеры за границей

8 мая 2025, 19:50

Экс-динамовец Антон Шунин рассказал, в какие клубы его приглашали.

«После «Динамо» поступали предложения из России, но не был готов ради них надеть майку другой команды. Тогда же появились два варианта из Саудовской Аравии.

Один клуб мне нравился, они искали вратаря, но я просто был в списках, без конкретики.

Другой – «Аль-Оруба» – только вышел из первой лиги, в команде не было ни одного иностранца. Вскоре я узнал, что они хотят подписать Серхио Рамоса, но в итоге Рамоса не взяли, а дела в высшей лиге идут плохо. Поэтому даже к лучшему, что не сложилось.

Если бы предложение из Саудовской Аравии устроило, принимали бы серьезное решение. У меня большая семья, поехали бы только вместе. Да, [провинция] Эль-Джауф – необычное место, но активно развивается. По тому, что мне показывали, по тому, что я гуглил и изучал, какое-то время там точно можно пожить.

Еще этой зимой было предложение с Кипра. Мы с женой думали попробовать как опыт – поиграть за границей, выучить язык. Климат хороший, тепло. Были и сомнения – большая семья, непростая логистика, дома много обязательств и дел.

Договорились с клубом об условиях, но в процессе переговоров они изменились. В итоге предложение оказалось не настолько привлекательным, чтобы что-то менять в жизни», – заявил Шунин.

  • В итоге «Динамо» осталось единственным клубом в карьере 38-летнего голкипера.
  • С ним не продлили контракт в 2024 году.

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Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Динамо Аль-Оруба Шунин Антон
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