Губерниев сказал, чего не хватало Личке в «Динамо»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев объяснил, почему Марцела Личку уволили из «Динамо».

«Личка вроде бы неплохой тренер. Но у него, такое ощущение, нет опыта больших побед и какой‑то нацеленности на них.

Обидно за «Динамо»: уже второй год подряд, когда наступает пора решающих матчей, вроде бы команда может, но нет Тюкавина, и все сдулись.

Ну что это такое? Решение, может быть, эмоциональное, потому что чемпионат еще не закончился, но вполне объяснимое.

Вроде бы игра у «Динамо» есть, но когда дело доходит до главного, что‑то ни черта не выходит. Личке нужно захотеть выиграть, а он не захотел«, – сказал Губерниев.