Губерниев сказал, чего не хватало Личке в «Динамо»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев объяснил, почему Марцела Личку уволили из «Динамо».
«Личка вроде бы неплохой тренер. Но у него, такое ощущение, нет опыта больших побед и какой‑то нацеленности на них.
Обидно за «Динамо»: уже второй год подряд, когда наступает пора решающих матчей, вроде бы команда может, но нет Тюкавина, и все сдулись.
Ну что это такое? Решение, может быть, эмоциональное, потому что чемпионат еще не закончился, но вполне объяснимое.
Вроде бы игра у «Динамо» есть, но когда дело доходит до главного, что‑то ни черта не выходит. Личке нужно захотеть выиграть, а он не захотел«, – сказал Губерниев.
- Личка возглавлял «Динамо» с лета 2023 года.
- В прошлом сезоне команда под его руководством упустила чемпионство в последнем туре РПЛ.
- В текущем розыгрыше Премьер-лиги динамовцы идут на 5-м месте. Из Кубка они вылетели во вторник от «Спартака».
Источник: «Матч ТВ»