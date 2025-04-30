Стали известны стартовые составы на матч 1/2 Пути регионов FONBET Кубка России в котором сыграют «Локомотив» и «Ростов»: Игра состоится 30 апреля, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Митрюшкин, Тикнизян, Погостнов, Ньямси, Сильянов, Баринов, Карпукас, Сарвели, Пиняев, Раков, Сулейманов.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Ростов»: Ятимов, Сако, Вахания, Осипенко, Игнатов, Щетинин, Кучаев, Шанталий, Роналдо, Комличенко, Голенков.

Главный тренер: Хонатан Альба

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