Шнякин назвал лучшего голкипера сезона РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин оценил игру вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева.

«Абсолютно лучший вратарь сезона в РПЛ. Уравновешенный, внимательный, спасающий в ключевых ситуациях.

Аплодисменты Стасу Агкацеву.

Вспомнилось, как «Краснодар не стал продавать его в «Динамо» (и куда-то еще) – интерес был, когда Матвей Сафонов усадил Стаса на лавку. «П» – прозорливость», – написал Шнякин.