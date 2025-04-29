Шнякин назвал лучшего голкипера сезона РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин оценил игру вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева.
«Абсолютно лучший вратарь сезона в РПЛ. Уравновешенный, внимательный, спасающий в ключевых ситуациях.
Аплодисменты Стасу Агкацеву.
Вспомнилось, как «Краснодар не стал продавать его в «Динамо» (и куда-то еще) – интерес был, когда Матвей Сафонов усадил Стаса на лавку. «П» – прозорливость», – написал Шнякин.
- 23-летний вратарь стоит 5 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ у Станислава 26 матчей из 26, 20 пропущенных голов.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина