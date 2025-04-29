В «Зените» ответили, планирует ли клуб покупать Батракова и Кисляка

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал интерес клуба к Алексею Батракову («Локомотив») и Матвею Кисляку (ЦСКА).
«Мы следим за всеми перспективными футболистами. Но не только и не столько с точки зрения трансфера в наш клуб. А с точки зрения того, как развиваются молодые футболисты, какими талантами обладают.
Пока не планируем их приобретать», – сказал Медведев.
- Оба игрока – воспитанники своих нынешних клубов.
- Батраков ведет переговоры о продлении контракта с «Локо».
- Кисляк стоит 4 миллиона евро.
Источник: ТАСС