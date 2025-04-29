В «Зените» ответили, планирует ли клуб покупать Батракова и Кисляка

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал интерес клуба к Алексею Батракову («Локомотив») и Матвею Кисляку (ЦСКА).

«Мы следим за всеми перспективными футболистами. Но не только и не столько с точки зрения трансфера в наш клуб. А с точки зрения того, как развиваются молодые футболисты, какими талантами обладают.

Пока не планируем их приобретать», – сказал Медведев.