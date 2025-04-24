Ларин рассказал, как российскую команду приняли на турнире в Италии

Спортивный директор академии «Спарта» Николай Ларин поделился впечатлениями от турнира в Италии.

«Спарта» заняла 24-е место из 64 среди команд U11. Они выступали с национальным флагом.

Таким образом, российская команда впервые с 2022 года сыграла в европейском турнире.

Победителем Universal Youth Cup стал «Милан». Также участвовали команды академий «Манчестер Сити», «Ювентуса», «Аякса», «Ниццы», «Фиорентины», «ПСЖ», «Интера», «Ромы» и других клубов.

«Меня поразило дружелюбие, с которым дети и родители других команд общались с нами. Когда речь шла об организации поездки команды на турнир, директор академии Алексей Мышакин заранее сказал организаторам, что мы будем с российским флагом. Никто не возражал.

Мы все понимаем, насколько сложно сейчас профессиональным клубам, но, возможно, дети и будут показывать пример, что футбол должен быть вне политики. Мы гордимся тем, что у нас это получилось», – сказал Ларин.