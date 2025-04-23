Быстров посоветовал Садулаеву не переходить в «Зенит»

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров дал совет Лечи Садулаеву. Он считает, что полузащитнику «Ахмата» не стоит переходить в петербургский клуб.
«Лечи Садулаев пригодился бы любому клубу первой пятерки, кроме «Зенита». Глушенков и Мостовой на этих позициях есть. Когда идешь в такой клуб как «Зенит» и у тебя нет стержня, то должен понимать, что будешь сидеть.
Нормальный футболист, который приходит на это место, должен биться и доказывать с иностранцами в том числе», – сказал Быстров.
- «Зенит» хотел подписать Садулева летом 2024 года.
- В этом сезоне Лечи провел 23 матча в РПЛ: 3 гола, 3 ассиста.
- Рыночная цена 25-летнего игрока – 3,2 млн евро.
Источник: ютуб-канал «О, футбол»