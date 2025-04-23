Быстров посоветовал Садулаеву не переходить в «Зенит»

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров дал совет Лечи Садулаеву. Он считает, что полузащитнику «Ахмата» не стоит переходить в петербургский клуб.

«Лечи Садулаев пригодился бы любому клубу первой пятерки, кроме «Зенита». Глушенков и Мостовой на этих позициях есть. Когда идешь в такой клуб как «Зенит» и у тебя нет стержня, то должен понимать, что будешь сидеть.

Нормальный футболист, который приходит на это место, должен биться и доказывать с иностранцами в том числе», – сказал Быстров.