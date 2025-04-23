Быстров назвал игрока «Спартака», который «слишком ленивый»

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров оценил игру нападающего «Спартака» Ливая Гарсии.

«Ливай ленивый слишком. За него заплатили большие бабки, и тренер стал заложником ситуации. Ему нужно его ставить. Он пять игр себя не проявляет, но всe время оказывается в составе только потому, что он столько стоит. Если бы он стоил три копейки, его бы не поставили после второй игры.

Ему мячи дают? Дают. Но он не обостряет. Он впереди никакой. Значит, «Спартак» всe устраивает, что у них правый нападающий хреновничает. Тренер же это тоже должен видеть. Может, он верит в него так сильно. Он, может, сейчас забьeт в пяти матчах подряд чемпионата. Ошибся с ним Станкович или нет, мы сможем увидеть только в конце чемпионата», – сказал Быстров.