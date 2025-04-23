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  • Быстров назвал игрока «Спартака», который «слишком ленивый»

Быстров назвал игрока «Спартака», который «слишком ленивый»

23 апреля 2025, 10:58
13

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров оценил игру нападающего «Спартака» Ливая Гарсии.

«Ливай ленивый слишком. За него заплатили большие бабки, и тренер стал заложником ситуации. Ему нужно его ставить. Он пять игр себя не проявляет, но всe время оказывается в составе только потому, что он столько стоит. Если бы он стоил три копейки, его бы не поставили после второй игры.

Ему мячи дают? Дают. Но он не обостряет. Он впереди никакой. Значит, «Спартак» всe устраивает, что у них правый нападающий хреновничает. Тренер же это тоже должен видеть. Может, он верит в него так сильно. Он, может, сейчас забьeт в пяти матчах подряд чемпионата. Ошибся с ним Станкович или нет, мы сможем увидеть только в конце чемпионата», – сказал Быстров.

  • 27-летний Гарсия перешел в «Спартак» 7 февраля. Москвичи приобрели форварда у АЕКа за 18,7 миллиона евро.
  • Тринидадец провел за красно-белых 9 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: ютуб-канал «О, футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир Гарсия Ливай
Комментарии (13)
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FWSPM
1745396835
там в другом проблема он не открывается туда куда нужно. плохой выбор позиции потому если и получает мяч сразу накрывают. Вцелом конечно игрок на 5 млн максимум.
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Боцман59rus
1745397216
_ могу назвать бывшего игрока, который "слишком болтливый"
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1745397355
Деньги за него и правда немалые отданы.Посмотрим, может он еще в ах.. уе в какой чемпионат попал. Адаптируется может еще. Угадьде непонятно чего скис, вот вопрос.
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ivany4
1745401763
Я так понимаю, сегодня по расписанию день Гарсии. Перед дерби больше писать не о чем.))
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NewLife
1745402210
Déja vue))
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алдан2014
1745415826
Сам же сказал,что тренер заложник заплаченных за Гарсию денег. И это факт,с этим никто не спорит. Пока Гарсия ни как не может проявить себя
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