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Головин сказал, в чем Калтан превосходит Монако

23 апреля 2025, 10:42
1

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о преимуществах Калтана.

Головин родился в городе из Кемеровской области, население которого составляет чуть больше 20 тысяч человек. С 2018 года он живет в Монако.

– Понятно, что Калтан для тебя – это дом. Но чем он, кроме этого, лучше Монако?

– Простоты больше. В Монако люди 80% на крутых машинах, понтах, все блестят. В Калтане понятно, что другой мир. Мне нравится ездить в Сибирь, я катаюсь в Новосибирск на машине, на Алтай всегда в горы езжу. Для меня это лучший отдых вообще. Глобально там всe есть, там воздух другой, я даже сплю там по-другому.

– Что тебя в Калтане расстраивает, помимо отношения к футболу?

– В основном – футбол. Когда я был мелким, я столько видел классных игроков в Сибири… Мне казалось, что там каждый второй талант, который должен куда-то пробиться. Но они все пропали, потому что о них никто не узнал, их никто не видел никогда. Мне повезло, а остальным нет. Когда тебе становится 16-17 лет в такой ситуации, начинаешь заниматься другим, чтобы зарабатывать. Одно дело играть в московских академиях, а другое – в Сибири. Из-за этого мне грустно. Даже турниров для детей стало очень мало.

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Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (1)
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subbotaspartak
1745415352
В 70-х прошлого века бегал там по стадиону на турнире Энергетиков по шлаковой дорожке, а как сейчас?
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