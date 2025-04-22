Семин определил фаворита чемпионской гонки РПЛ

Юрий Семин считает, что у «Краснодара» наибольшие шансы на победу в этом сезоне чемпионата России.

– Главный фаворит чемпионской гонки – «Краснодар». Команда Мусаева на два очка опережает «Зенит». Следующий тур многое определит, потому что «Зенит» сыграет с «Динамо». У бело-голубых хорошие шансы догнать лидирующую четверку.

– Как оцените игру «Зенита»?

– Они набрали свои три очка с «Химками». Матч получился не таким уж и простым. «Зенит» идет по графику, набирает очки. Для команды это самое главное. Болельщики ходят на «Зенит», значит их устраивает игра петербуржцев.