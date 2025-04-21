Артига не идет на уступки «Химкам» в вопросе выплаты долгов

Контракт Франка Артиги с «Химками» продолжает действовать. Испанец до сих пор не получил расчет.

Испанцу предлагали согласиться на рассрочку долговых платежей, но Артига на уступки не пошел. Тренер продолжает находиться в Москве и ждать, когда клуб с ним рассчитается.