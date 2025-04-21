Артига не идет на уступки «Химкам» в вопросе выплаты долгов

Контракт Франка Артиги с «Химками» продолжает действовать. Испанец до сих пор не получил расчет.
Испанцу предлагали согласиться на рассрочку долговых платежей, но Артига на уступки не пошел. Тренер продолжает находиться в Москве и ждать, когда клуб с ним рассчитается.
- Артига был уволен с поста главного тренера «Химок» 15 апреля.
- Футболисты подмосковной команды бойкотировали тренировки из-за задолженностей со стороны клуба. Президент РПЛ Александр Алаев договорился о завершении бойкота.
- Артигой интересуется «Торпедо».
Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова