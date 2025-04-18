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  • Появилось видео переговоров президента РПЛ с «Химками» – игроки согласились снять бойкот

Появилось видео переговоров президента РПЛ с «Химками» – игроки согласились снять бойкот

Сегодня, 12:42
2

Президент РПЛ Александр Алаев побывал в расположении «Химок». Ему удалось договориться о завершении бойкота.

Команда тренируется в полном основном составе. Об этом сообщила РПЛ.

  • Ранее сообщалось, что игроки «Химок» бойкотируют тренировки из-за задолженностей со стороны клуба. Футболисты основы планировали не выходить на матч с «Зенитом» 20 апреля.
  • Магомед Адиев на этой неделе был назначен и.о. главного тренера. На собрании команды он не смог убедить футболистов прервать бойкот.
  • Перед этим с поста главного тренера «Химок» ушел Франк Артига, который пока не подписал договор о расторжении контракта с клубом.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Химки Алаев Александр
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Комментарии (2)
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1744969523
Бунт подавлен,но денег нет...
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gennadiy
1744971667
А что, кто то верил, что они смогут что то бойкотировать?Языком молот не на заводе работать.Кишка тонка что то бойкотировать
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