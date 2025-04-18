Появилось видео переговоров президента РПЛ с «Химками» – игроки согласились снять бойкот

Президент РПЛ Александр Алаев побывал в расположении «Химок». Ему удалось договориться о завершении бойкота.
Команда тренируется в полном основном составе. Об этом сообщила РПЛ.
- Ранее сообщалось, что игроки «Химок» бойкотируют тренировки из-за задолженностей со стороны клуба. Футболисты основы планировали не выходить на матч с «Зенитом» 20 апреля.
- Магомед Адиев на этой неделе был назначен и.о. главного тренера. На собрании команды он не смог убедить футболистов прервать бойкот.
- Перед этим с поста главного тренера «Химок» ушел Франк Артига, который пока не подписал договор о расторжении контракта с клубом.
Источник: «Бомбардир»