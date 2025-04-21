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  • Вратарь «Ростова» потерял сознание, игрок «Зенита» вызвал на бой Дзюбу, фанаты «Реала» освистали Мбаппе и другие новости

Вратарь «Ростова» потерял сознание, игрок «Зенита» вызвал на бой Дзюбу, фанаты «Реала» освистали Мбаппе и другие новости

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Источник: «Бомбардир»
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