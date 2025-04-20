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  • Сафонов оказался в числе худших игроков матча с «Гавром» по версии Whoscored

Сафонов оказался в числе худших игроков матча с «Гавром» по версии Whoscored

Сегодня, 10:19

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получил оценку 6.0 от статистического сайта WhoScored.com по итогам матча 30-го тура Лиги 1 с «Гавром» (2:1).

Это самая низкая оценка, выставленная в этой встрече. Ее также получили еще два игрока парижан полузащитник Уоррен Заир-Эмери и вингер Хвича Кварацхелия.

У «Гавра» 6.0 заработали защитник Этьен Юте-Кинкуэ и нападающий Ильес Хаусни.

  • Голы у «ПСЖ» забили Десир Дуэ на 8-й минуте и Гонсалу Рамуш на 50-й. У «Гавра» отличился Исса Сумаре на 60-й.
  • 26-летний Сафонов провел в этом сезоне 15 игр за «ПСЖ», пропустил 11 голов, сыграл на ноль в 6 встречах.

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Источник: WhoScored.com
Франция. Лига 1 Гавр ПСЖ Сафонов Матвей
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