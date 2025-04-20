Сафонов оказался в числе худших игроков матча с «Гавром» по версии Whoscored

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получил оценку 6.0 от статистического сайта WhoScored.com по итогам матча 30-го тура Лиги 1 с «Гавром» (2:1).
Это самая низкая оценка, выставленная в этой встрече. Ее также получили еще два игрока парижан полузащитник Уоррен Заир-Эмери и вингер Хвича Кварацхелия.
У «Гавра» 6.0 заработали защитник Этьен Юте-Кинкуэ и нападающий Ильес Хаусни.
- Голы у «ПСЖ» забили Десир Дуэ на 8-й минуте и Гонсалу Рамуш на 50-й. У «Гавра» отличился Исса Сумаре на 60-й.
- 26-летний Сафонов провел в этом сезоне 15 игр за «ПСЖ», пропустил 11 голов, сыграл на ноль в 6 встречах.
Источник: WhoScored.com