«Оренбург» пошутил над конфликтом Бубнова и Пальцева

«Оренбург» после домашнего матча 25-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (2:1) поиронизировал над конфликтной ситуацией между экспертом Александром Бубновым и защитником махачкалинцев Валентином Пальцевым.

«Мотивировали, мотивировали, а на табло – победа «Оренбурга»! Передаeм привет Александру Викторовичу и улыбаемся шире», – гласит текст публикации в телеграм-канале «Оренбурга».

Там разещено изображение ростовых фигур Бубнова и Пальцева под табло с результатом матча.