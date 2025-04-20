«Оренбург» пошутил над конфликтом Бубнова и Пальцева

«Оренбург» после домашнего матча 25-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (2:1) поиронизировал над конфликтной ситуацией между экспертом Александром Бубновым и защитником махачкалинцев Валентином Пальцевым.
«Мотивировали, мотивировали, а на табло – победа «Оренбурга»! Передаeм привет Александру Викторовичу и улыбаемся шире», – гласит текст публикации в телеграм-канале «Оренбурга».
Там разещено изображение ростовых фигур Бубнова и Пальцева под табло с результатом матча.
- Ранее после выездной победы «Динамо Мх» над «Спартаком» (2:1) Пальцев передал привет Бубнову, «который похоронил нас до игры и сказал, что шансов у нас нет».
- В ответ Бубнов заявил, что теперь будет «мочить» Пальцева каждую игру, чтобы у него была мотивация.
Источник: телеграм-канал ФК «Оренбург»