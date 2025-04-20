Раскрыт диагноз травмы Левандовского – он пропустит матч против «Реала»

Раскрыт диагноз повреждения форварда «Барселоны» Роберта Левандовского.
У поляка травма полусухожильной мышцы. По предварительным данным, он пропустит около трех недель.
«Барса» сыграет с «Реалом» 26 апреля в Кубке Испании. 30 апреля и 6 мая команда встретится в полуфиналах Лиги чемпионов с «Интером».
- Левандовского заменили матче с «Сельтой» на 78-й минуте. Он ушел с поля держась за заднюю поверхность бедра.
- 36-летний футболист провел в этом сезоне 48 матчей за клуб, забил 40 голов, отдал 3 передачи.
Источник: твиттер «Барселоны»