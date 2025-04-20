Раскрыт диагноз травмы Левандовского – он пропустит матч против «Реала»

Раскрыт диагноз повреждения форварда «Барселоны» Роберта Левандовского.

У поляка травма полусухожильной мышцы. По предварительным данным, он пропустит около трех недель.

«Барса» сыграет с «Реалом» 26 апреля в Кубке Испании. 30 апреля и 6 мая команда встретится в полуфиналах Лиги чемпионов с «Интером».