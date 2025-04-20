«Крылья Советов» подарили Радимову ведро раков

«Крылья Советов» сделали подарок Владиславу Радимову. Самарцы вручили ему ведро раков.

Радимов ранее раскритиковал «Крылья» после поражения от «Динамо Мх» (0:4).

После этого самарцы крупно победили «Локомотив» (5:1).

Радимов заявил, что больше не будет бесплатно мотивировать клуб и ждет от него ведро раков.

«Накануне матча с ЦСКА, в расположение нашей команды приехал Владислав Радимов и получил обещанный подарок – ведро волжских раков от Гленна Бейла.

Влад пожелал удачи Гленну и «Крыльям» в предстоящих матчах РПЛ. А мы всегда рады видеть экс-игроков нашей команды и ждем на играх «Крыльев», – сообщила пресс-служба «Крыльев».