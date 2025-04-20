Игрок «Зенита» вызвал Дзюбу на боксерский спарринг

Защитник «Зенит» Нуралы Алип получил в подарок подписанные боксерские перчатки от известного боксера Дмитрия Бивола. Казахстанский футболист пошутил насчет спарринга с форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой.
– Это подарок Дмитрия, который он обещал. Сам подписал. Спасибо большое, от души. Ценю.
– Будешь в них спарринговать?
– Да, любого. Дзюба, где ты [смеется]? Как раз мой размер, лапы же одинаковые.
- Бивол раздавал автографы перед матчем 25‑го тура РПЛ «Зенит» – «Химки» (1:0) на «Газпром Арене».
- Он является чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBA, IBF и WBO.
- В одном из недавних интервью Дзюба заявил, что за счет преимущества в весе составил бы конкуренцию профессиональным бойцам в легком весе, в том числе Исламу Махачеву.
Источник: телеграм-канал «Футбольный клуб »Зенит«