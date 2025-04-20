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Игрок «Зенита» вызвал Дзюбу на боксерский спарринг

Сегодня, 22:45
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Защитник «Зенит» Нуралы Алип получил в подарок подписанные боксерские перчатки от известного боксера Дмитрия Бивола. Казахстанский футболист пошутил насчет спарринга с форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой.

– Это подарок Дмитрия, который он обещал. Сам подписал. Спасибо большое, от души. Ценю.

– Будешь в них спарринговать?

– Да, любого. Дзюба, где ты [смеется]? Как раз мой размер, лапы же одинаковые.

  • Бивол раздавал автографы перед матчем 25‑го тура РПЛ «Зенит» – «Химки» (1:0) на «Газпром Арене».
  • Он является чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBA, IBF и WBO.
  • В одном из недавних интервью Дзюба заявил, что за счет преимущества в весе составил бы конкуренцию профессиональным бойцам в легком весе, в том числе Исламу Махачеву.

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Источник: телеграм-канал «Футбольный клуб »Зенит«
Россия. Премьер-лига Акрон Зенит Дзюба Артем Алип Нуралы
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Комментарии (1)
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рылы
1745178693
кстати, стремительно лысеющий казах сделал себе пересадку волос в декабре, сказал, что полгода ждать результат. и, судя по сегодняшней игре, волосы у него отрасли. прям ходячая реклама клиники) помню, что так же он сообщал, что к нему стали обращаться всякие другие футболисты, из других клубов - интересуются, где он делал пересадку, тоже туда хотят записаться.
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