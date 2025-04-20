Игрок «Зенита» вызвал Дзюбу на боксерский спарринг

Защитник «Зенит» Нуралы Алип получил в подарок подписанные боксерские перчатки от известного боксера Дмитрия Бивола. Казахстанский футболист пошутил насчет спарринга с форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой.

– Это подарок Дмитрия, который он обещал. Сам подписал. Спасибо большое, от души. Ценю.

– Будешь в них спарринговать?

– Да, любого. Дзюба, где ты [смеется]? Как раз мой размер, лапы же одинаковые.