Лепс получил именную футболку клуба РПЛ

«Зенит» вручил именную футболку известному певцу Григорию Лепсу. Он выступил на «Газпром Арене» перед сегодняшним матчем петербуржцев с «Химками» (1:0) в 25-м туре РПЛ.
«Мы счастливы, как никто!
Мы счастливы лет уж сто!
Григорий Викторович, всегда рады видеть на наших матчах 💙» – говорится в сообщении петербургского клуба.
После игры «Зенит» опубликовал фотографию Лепса с футболкой клуба с номером 62.
- 62-летний Лепс родился в 1962 году.
- «Зенит» занимает 2-е место в текущем сезоне РПЛ с 53 очками после 25 матчей.
Источник: телеграм-канал «Футбольный клуб »Зенит«