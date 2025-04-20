Лепс получил именную футболку клуба РПЛ

«Зенит» вручил именную футболку известному певцу Григорию Лепсу. Он выступил на «Газпром Арене» перед сегодняшним матчем петербуржцев с «Химками» (1:0) в 25-м туре РПЛ.

«Мы счастливы, как никто!

Мы счастливы лет уж сто!

Григорий Викторович, всегда рады видеть на наших матчах 💙» – говорится в сообщении петербургского клуба.

После игры «Зенит» опубликовал фотографию Лепса с футболкой клуба с номером 62.